Uchodźcy wojenni z Ukrainy przybywają też do Rumunii (prawie 550 tys. osób), Mołdawii (prawie 370 tys. osób), na Węgry (prawie 320 tys. osób) i na Słowację (ponad 250 tys. osób). Ok. 250 tys. osób uciekło również do Rosji, a trochę ponad 4 tys. - na Białoruś.

Rosyjska inwazja na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego. Według szacunków ONZ kraj opuścić może nawet 5 mln osób. (PAP)