"Dziś (w piątek) działało na Ukrainie siedem korytarzy humanitarnych. Sześć z obwodu sumskiego, jeden w obwodzie donieckim. Ponad 9 tys. osób zostało ewakuowanych z oblężonego Mariupola. Ogółem ponad 180 tys. obywateli Ukrainy zostało już uratowanych dzięki funkcjonowaniu korytarzy humanitarnych" – powiedział Zełenski.

Jednocześnie na Ukrainę trafiły setki ton towarów pilnej potrzeby – dodał prezydent. Podkreślił jednak, że siły rosyjskie w dalszym ciągu blokują dostawy zaopatrzenia humanitarnego z większości kierunków do otoczonych przez siebie miast.

"To absolutnie świadoma taktyka. Mają wyraźny rozkaz robić wszystko, by katastrofa humanitarna w ukraińskich miastach stała się argumentem dla Ukraińców na rzecz współpracy z okupantami. To jest zbrodnia wojenna i odpowiedzą za nią" – oświadczył Zełenski.