Wszyscy te filmy kojarzymy. Prezydent Zełenski stoi z najbliższymi współpracownikami i udowadnia, że wszyscy są w Kijowie, żeby przewodzić krajowi w trudnej walce z Rosją. Prokurator generalna Iryna Wenediktowa apeluje do Czerwonego Krzyża o pomoc w odwiezieniu do Rosji ciał poległych żołnierzy, bo jest ich tyle, że nie ma gdzie ich przechowywać. Rząd zakłada infolinię, na którą mogą dzwonić krewni rosyjskich wojskowych, by dowiedzieć się, czy ich bliscy zginęli albo zostali wzięci do niewoli na froncie ukraińskim. Na bilbordach w miastach zagrożonych przez rosyjską ofensywę wiszą bilbordy „Rosjanie, wracajcie do siebie” albo „Wania, czy twoja matka wie, że zabijasz Ukraińców?”. Furorę robi rozmowa obrońców wyspy Zmijinyj na Morzu Czarnym, zakończona zwrotem „rosyjski okręcie wojennym, wyp…”.