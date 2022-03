Godzina policyjna trwała prawie półtorej doby, od sobotniego popołudnia. Wczoraj rano mieszkańcy centrum Kijowa mogli wreszcie wyjść z domów i schronów. Niektórzy wyprowadzali psy na spacer, inni czas pomiędzy alarmami bombowymi wykorzystali, by zaopatrzyć się w lekarstwa w aptekach. W kolejkach stało nawet po 20 osób. Sklepy spożywcze w centrum Kijowa już nie działają – zakupy można „zamówić” z obrzeży miasta, gdzie niektóre markety jeszcze funkcjonują. Choć mieszkańcy, którzy wciąż przebywają w centrum, mają świadomość, że wkrótce zostanie odcięty prąd , woda czy internet, to morale jest zaskakująco wysokie. Szok był w czwartek, gdy spadły pierwsze pociski. Teraz dominuje inna postawa. – Przyjdą, to ich powitamy – mówi jeden z obrońców stolicy.

Wczoraj w mieście pojawiły się informacje, że wieczorem Rosjanie mają śmigłowcami dokonać desantu na Rynku Besarabskim, tzw. Besarabce, i później przebić się do Peczerska – dzielnicy rządowej. Dla Rosjan taki obrót spraw byłby wygodny, mogliby wtedy zainstalować w tym miejscu marionetkowy rząd. Oznaczałoby to jednak ryzykowny desant w środku miasta i poważne ryzyko znalezienia się w kotle Ukraińców, co wydarzyło się kilka dni temu na lotnisku w Hostomelu.

Obecnie wokół Kijowa można wyróżnić trzy pierścienie obrony. Pierwszy na przedmieściach stanowią regularne ukraińskie siły zbrojne, które są mobilne i odpierają ataki regularnych sił rosyjskich. Drugi pierścień to kompanie w umocnionych punktach po drodze do centrum. Ale to już nie są zawodowi żołnierze. Wreszcie w centrum są posterunki w wielu bramach, gdzie są Ukraińcy z długą bronią i koktajlami Mołotowa. Widać, że wszystko to zostało zaplanowane, ale nie wszyscy obrońcy mają choćby hełmy czy kamizelki kuloodporne. W samym centrum są też posiadłości ukraińskich oligarchów, bardzo dobrze strzeżone, najpewniej przez byłych żołnierzy. Choć w sieci pojawiło się nieprawdziwe nagranie mera Kijowa Witalija Kliczki, który miał w niedzielę stwierdzić, że miasto jest oblężone, to jednak wydaje się, że to faktycznie ostatnie godziny, by się z niego wydostać. Nie da się też potwierdzić, czy faktycznie do miasta wysłano najemników z grupy Wagnera, ale to wydaje się mało prawdopodobne.