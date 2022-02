Reklama

W Kijowie władze miasta ogłosiły w piątek alarm przeciwlotniczy i wezwały mieszkańców do udania się do najbliższych schronów. "Uwaga! Ogłoszono alarm przeciwlotniczy! Kierujcie się do najbliższego stronu!" - głosi komunikat administracji miejskiej Kijowa opublikowany w mediach społecznościowych. Podobny alarm ogłoszono w Kijowie niespełna pół godziny wcześniej. Za schrony służą m.in. stacje kijowskiego metra.

Celem wojsk rosyjskich jest zajęcie Kijowa i likwidacja obecnych władz Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski zostaje w ukraińskiej stolicy - poinformował w piątek jego przedstawiciel Mychajło Podolak

Rosyjskie czołgi zbliżają się do Kijowa od północnego zachodu, doszło do bitwy w okolicach miejscowości Iwanków, gdzie wojska ukraińskie wysadziły most na rzece Teterew - podał Euromaidan PR. Dodał, że wojska rosyjskie są też w pobliżu miasta Worzel. W miejscowości Demydiw siły ukraińskie wysadziły też most na rzece Irpiń, dopływie Dniepru, co uniemożliwiło wojskom rosyjskim postęp w kierunku Kijowa wzdłuż tej rzeki i zmusiło je do skierowania się w kierunku Hostomelu - dodaje serwis.

Żołnierze ukraińscy toczą walki w rejonie miejscowości Iwanków w obwodzie kijowskim. Przedstawiciel MSW Anton Heraszczenko ocenił w komentarzu w piątek, że celem sił rosyjskich jest podejście do Kijowa ze strony Iwankowa i Czernihowa. Sztab generalny podał też, że w piątek rano lotnisko w Hostomlu pod Kijowem utrzymują siły ukraińskie. W czwartek przechodziło ono pod kontrolę wojsk rosyjskich.

Euromaidan PR poinformował o kolejnym alarmie przeciwlotniczym dla Kijowa, spodziewane uderzenie rosyjskiego lotnictwa ma nadejść od strony Białorusi. Pod Kijowem zauważono sprzęt wojskowy z oznaczeniem Z, którego używały wcześniej siły rosyjskie – podało Nastojaszczeje Wriemia. Rosjanie próbują dokonać desantu w jednej z dzielnic Kijowa - Mińskim Masywie. Rosyjskie samoloty Ił-76 wylądowały w Homlu na Białorusi – poinformował sztab generalny w Kijowie. Desant przemieszcza się w kierunku Czernihow-Kijów – wskazano.

"Rosyjscy wojskowi przejęli dwa pojazdy sił zbrojnych Ukrainy. Są ubrani w mundury wojsk ukraińskich i szybko zmierzają do centrum Kijowa od strony Obołonia (dzielnica Kijowa - PAP). Za nimi podąża konwój rosyjskich ciężarówek wojskowych. Na pewno zostaną zneutralizowani" – napisała w piątek rano na Facebooku wiceminister obrony Ukrainy Anna Malar. Następnie doradca szefa MSW poinformował o wyeliminowaniu rosyjskich dywersantów: "Dywersanci, którzy wjechali na przejętych wcześnie pojazdach sił zbrojnych Ukrainy i ubrani w ukraińskie mundury, zostali zastrzeleni i unieszkodliwieni" - napisał Heraszczenko w opisie do nagrania, które zamieścił na Facebooku. Na 22-sekundowym filmiku widać zwłoki mężczyzny ubranego w mundur z ukraińskimi oznaczeniami.

Sztab generalny sił zbrojnych informował rano o zaciętych walkach w okolicach miejscowości Dymer i Iwanków na północny-zachód od Kijowa.

Służby ratunkowe Ukrainy przekazały na Twitterze, że o godz. 5 rano w jednym z domów w Kijowie wybuchł pożar, gdy na budynek spadł fragment samolotu. Nie podano informacji o ofiarach. Według CNN nie jest jasne, czy pożar w budynku został wywołany przez szczątki zestrzelonego ukraińskiego Su-27. Wcześniej w piątek doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko informował, że siły ukraińskie zestrzeliły nad Kijowem wrogi samolot, który następnie uderzył w blok mieszkalny i spowodował pożar. Nie wiadomo, czy chodzi o tę samą maszynę, którą opisuje powołująca się na Jenina CNN.

W Kijowie po raz kolejny ogłoszono alarm przeciwlotniczy, a mieszkańców władze proszą o udanie się do schronów. Interfax-Ukraina pisze o wybuchach, które słychać w okolicy lotniska Żuliany.

Ukraińskie ministerstwo obrony poinformowało także o zniszczeniu rosyjskiej kolumny sprzętu w okolicach Hostomla pod Kijowem.