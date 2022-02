Rada Najwyższa Ukrainy zatwierdziła we wtorek apel do ONZ, instytucji UE, Rady Europy, OBWE, NATO oraz rządów i parlamentów świata o nieuznawanie niezależności dwóch prorosyjskich separatystycznych regionów we wschodniej Ukrainie.

Reklama Parlament Ukrainy potępił podejmowane przez Rosję próby legalizacji niezależności tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Reklama Duma Państwowa (niższa izba parlamentu Rosji) zagłosowała we wtorek za wystosowaniem prośby do prezydenta kraju Władimira Putina o uznanie niepodległości kontrolowanych przez separatystów wschodnich obszarów Ukrainy. Duma Państwowa zwróciła się do Putina o uznanie niezależności republik w Donbasie Zobacz również Rada Najwyższa Ukrainy wezwała społeczność międzynarodową do potwierdzenia integralności terytorialnej i nienaruszalności ukraińskich granic oraz do nieuznawania decyzji Rosji dotyczących statusu separatystycznych regionów. Ukraińscy parlamentarzyści zaapelowali także o zwołanie pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie eskalacji konfliktu na granicach Ukrainy oraz do natychmiastowego nałożenia dodatkowych sankcji na Rosję w celu uniknięcia eskalacji konfliktu. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział we wtorek, że uznanie przez Moskwę niepodległości kontrolowanych przez separatystów terenów Ukrainy oznaczałoby "wycofanie się Rosji z porozumień mińskich ze wszystkimi tego konsekwencjami". Jakub Bawołek (PAP)