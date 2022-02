Reklama

"Nauka daje nam narzędzia (do walki z pandemią - PAP), a jeżeli podzielimy się nimi solidarnie, będziemy w stanie położyć kres globalnemu kryzysowi sanitarnemu związanemu z Covid-19" - powiedział dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Jeśli państwa o wysokich dochodach dołożą swoją słuszną część" finansowania programu ACT-A, mającego przyspieszyć powszechny dostęp do narzędzi w walce z pandemią, będzie mógł on "pomóc krajom o niskich i średnich dochodach przezwyciężyć słabości związane z niskim poziomem wyszczepienia przeciw Covid-19, brakiem testów na obecność koronawirusa czy ogólnym niedoborem leków" - przekazał szef WHO w oświadczeniu.

Na funkcjonowanie ACT-A w okresie październik 2021 - wrzesień 2022 potrzeba 23,4 mld dol., dotąd zebrano jedynie 800 mln dol.

ACT-A to mechanizm mający na celu usprawnienie i przyśpieszenie globalnej współpracy na rzecz rozwoju, produkcji i równego dostępu do testów na koronawirusa, leczenia Covid-19 i szczepień. Program powstał we współpracy WHO z m.in. Bankiem Światowym oraz Fundacją Billa i Melindy Gatesów.

Jedną z inicjatyw podjętych w ramach ACT-A jest program COVAX, którego celem jest sprawiedliwa dystrybucja szczepionek na świecie i dostarczanie ich do krajów rozwijających się. COVAX jest współprowadzony przez WHO i Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień (GAVI).(PAP)