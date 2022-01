Izraelskie wojsko i pozostałe służby bezpieczeństwa przechodzą obecnie największe od lat przezbrojenie. – Inwestujemy w bezpieczeństwo. Powiedziałbym, że to dozbrojenie, którego nie widzieliśmy w Izraelu od lat. To ważne, abyśmy mogli przetrwać, dlatego jestem zdeterminowany, by przeprowadzić te zmiany szybko – powiedział Bennett. Tym samym skrytykował byłego premiera Binjamina Netanjahu, w którego rządzie pełnił funkcję ministra obrony. Według Bennetta wojsko od lat pogrążone było w chaosie, co miało poważnie zaszkodzić bezpieczeństwu narodowemu.