Chodzi głównie o sankcje polityczne i gospodarcze; ich zakres ma być bezprecedensowy i miażdżący dla Rosji. Do mediów przeciekają także informacje o planach szkolenia Ukraińców w wojnie partyzanckiej. Niemniej jednak w Berlinie, Paryżu i Waszyngtonie nikt z polityków nie zamierza wysyłać wojsk do obrony Ukrainy. Równolegle, nieco w cieniu intensywnej pracy dyplomatów, w amerykańskim senacie dojdzie w tym tygodniu do głosowania nad poszerzeniem sankcji na gazociąg Nord Stream 2. Gdyby w kontrolowanej przez demokratów izbie wyższej USA udało się przeforsować ustawę proponowaną przez republikanów, administracja Bidena zostałaby zobligowana do zaostrzenia reżimu sankcyjnego w ciągu 15 dni.