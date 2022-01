W 2020 r. Niemcy wyprodukowali ok. 500 terawatogodzin (prawie cztery razy więcej niż Polska) i pozostawali eksporterem energii. –Niezawodność zasilania w Niemczech wzrosła w ostatnich latach i jest bardzo wysoka w porównaniu z międzynarodowym. Pozostanie na tym wysokim poziomie w przyszłości wraz z wycofywaniem się z energetyki jądrowej – zapewnia niemieckie ministerstwo środowiska. I choć prognozy blackoutu u naszych zachodnich sąsiadów wydają się przesadzone (Niemcy od lat są eksporterem energii), to jednak skutkiem wycofania się z energii atomowej i jednocześnie rosnącego zapotrzebowania na prąd (różne prognozy mówią o ponad 600 TWh rocznie w 2030 r.) będzie zwiększenie dostaw energii z innych źródeł. Problemem jest to, że budowa wiatraków i instalacji solarnych się opóźnia. – Bardzo długo czekamy na pozwolenia na budowę albo przyłączenia do sieci. Średnio przy inwestycjach w farmy wiatrowe mamy opóźnienia od pięciu do siedmiu lat – wyjaśniał na łamach tygodnika „Der Spiegel” Markus Krebber, prezes energetycznego giganta RWE.