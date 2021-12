Nie ma wśród nich Egiptu, Jordanii, Turcji i Węgier. Dwa ostatnie to członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego, Egipt należy do największych odbiorców amerykańskiej pomocy wojskowej, a Jordania to tradycyjnie bliski sojusznik Zachodu na Bliskim Wschodzie. Tymczasem ten region będą reprezentować jedynie Irak i Izrael. I choć trudno było sobie wyobrazić zaproszenie na „Szczyt dla demokracji” jednoznacznie autorytarnych, choć proamerykańskich, monarchii z regionu Zatoki Perskiej, jak Arabia Saudyjska, to już nieobecność przedstawicieli Ammanu i Kairu razi niektórych bliskowschodnich publicystów. Nie ma też Kuwejtu, Libanu i Tunezji – trzech najlepiej ocenianych państw arabskich z rankingu Freedom House, jeśli chodzi o poziom demokracji, i jedynych z tej grupy, które nie znalazły się w najniższej kategorii państw zniewolonych.