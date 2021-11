Związki pozostałych w Etiopii Felaszów z judaizmem nie są proste. Większość ma pochodzenie żydowskie po ojcu, więc nie kwalifikuje się do przyjazdu do Izraela na mocy tzw. prawa powrotu. Zamiast tego imigrują więc na mocy przepisów dotyczących łączenia rodzin, wykorzystując pokrewieństwo z etiopskimi Żydami, którzy w ostatnich dekadach zostali sprowadzeni do Izraela. Do żydowskich korzeni przyznaje się coraz więcej Etiopczyków. To głównie Felaszowie Mura, potomkowie Żydów, którzy zostali nawróceni na chrześcijaństwo, często siłą, w XIX i XX w. W specjalnych ośrodkach studiują Torę i uczą się żydowskich zwyczajów. Wielu od lat czeka na przyjazd, a teraz oczekuje, że tempo ewakuacji przyspieszy.