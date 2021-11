Na razie rząd chce ograniczyć straty związane z czwartą falą za pomocą dawek przypominających. Dotychczas były one w Niemczech dostępne wyłącznie dla osób po 70. roku życia; teraz mają trafić do wszystkich po 18. roku życia. Niespodziewanie rodzi to wyzwanie logistyczne dla krajów związkowych, które w większości pozamykały już duże centra szczepień. Są obawy, że istniejąca infrastruktura nie poradzi sobie z nagłym napływem pacjentów z wszystkich grup wiekowych.

– Teraz, kiedy dysponujemy szczepionką, wszystko, co musicie zrobić, to po prostu po nią sięgnąć. I to szybko. Błagam was, sięgnijcie i wy oraz przekonajcie do tego swoją rodzinę i bliskich znajomych. Jeśli zmobilizujemy się wszyscy, to oszczędzimy temu krajowi sporo kłopotu zimą – mówiła w weekend Merkel.