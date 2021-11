Pomimo różnic między poszczególnymi krajami jedna rzecz pozostaje niezmienna: szkoły pozostają otwarte, chociaż i tutaj sytuacja jest daleka od przedpandemicznej normalności. We Francji na przykład w podstawówkach przywrócono obowiązek noszenia maseczek. – Zaczyna do nas docierać, że same szczepionki nie są ostatecznym rozwiązaniem. To, czego potrzebujmy, to kombinacja różnych środków – mówił podczas briefingu dla Królewskiego Towarzystwa Medycznego Tim Spector, epidemiolog prowadzący jedno z najważniejszych badań nad COVID-19 w Wielkiej Brytanii. Wiele wskazuje na to, że w nadchodzących tygodniach kolejni politycy będą musieli przekazać to swoim wyborcom.