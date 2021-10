Jak doniósł w ubiegłym tygodniu dziennik „Wall Street Journal”, początkowo pilotaż miał objąć nawet 30 miast, ale został znacząco okrojony na skutek silnej opozycji wewnątrz samej Komunistycznej Partii Chin. Ostrożność przy jego wprowadzaniu oraz fakt, że pomysł był procedowany w atmosferze tajemnicy, świadczą zdaniem Jakóbowskiego o tym, że nowy podatek to „polityczna bomba” – i to przynajmniej z paru względów.

Pierwszym są finanse władz lokalnych. Sprzedaż lub dzierżawa gruntów pod budownictwo mieszkaniowe od lat stanowią poważne źródło dochodu chińskich samorządów. Jak wynika z danych E-house China Research and Development Institute, firmy monitorującej chiński rynek nieruchomości, transakcje takie stanowią nawet 40 proc. lokalnych budżetów. Jeśli kataster ograniczy popyt na mieszkania, przełoży się to na apetyt deweloperów na nowe grunty, a w konsekwencji wpływy do regionalnych kas.

Jednocześnie nowy podatek nie wypełni powstałej w ten sposób luki. Jak wynika z wyliczeń agencji Bloomberg, Szanghaj w ub.r. zarobił dzięki katastrowi 19,9 mld juanów (12,3 mld zł) – to tylko 7 proc. wpływów, jakie zapewniła sprzedaż gruntów. Ubytek dochodów to poważna obawa lokalnych polityków, którzy są odpowiedzialni za wzrost gospodarczy na swoim terenie, a ten najłatwiej wykazać, realizując inwestycje. Do tego jednak potrzebne są pieniądze , a Pekin naciska na samorządy, żeby zmniejszały zadłużenie.

Do tego dochodzi szersza rola mieszkaniówki w Chinach. Wkład branży we wzrost gospodarczy kraju szacowany jest na 20–30 proc. rocznie.

W Chinach nieruchomości stanowią nawet 70 proc. majątku gospodarstw domowych. Jeśli kataster doprowadzi do spadku cen, to wszyscy posiadacze poczują, że stracili – nie tylko ci z dwoma lub większą liczbą mieszkań. – Kiedy mężczyzna przygotowuje się do ślubu, powinien jako wkład wnieść do nowego związku mieszkanie – tylko wówczas jest uważany za pełnowartościowego. W związku z tym często zdarza się, że na mieszkanie zrzuca się cała rodzina pana młodego – podkreśla kulturowy aspekt mieszkalnictwa w Państwie Środka Jakóbowski. ©℗