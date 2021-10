Francuzi, a wśród nich komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Thierry Breton, naciskają także na znaczne ograniczenie roli firm spoza Unii przy produkcji półprzewodników. To nie wszystko – urzędnicy w Paryżu wzywają do większej niezależności Europy przy pracach nad rozwojem sztucznej inteligencji, dostępem do wrażliwych danych czy zwalczaniu dezinformacji. A to – podobnie jak przemysł zbrojeniowy – pola, gdzie silną pozycję w Europie mają Stany Zjednoczone , którym łatwo nadepnąć na odcisk.