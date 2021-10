Talibowie powiesili we wtorek ciała trzech domniemanych przestępców na dźwigach w okręgu Obe w afgańskiej prowincji Herat. To drugi przypadek publicznego eksponowania przez talibów ciał osób oskarżonych o przestępstwa - podał dziennik "New York Post".

Przedstawiciel władz Obe Mawlawi Szir Ahmad Mudżahir powiedział, że mężczyźni próbowali włamać się do domu i zostali zabici przez jego właściciela. Pod koniec września talibowie powiesili ciało człowieka, który miał próbować dokonać porwania, na dźwigu na głównym placu miasta Herat, stolicy prowincji o tej samej nazwie. Przedstawiciel talibów powiedział, że takie kroki "mają być ostrzeżeniem dla wszystkich przestępców, że nie są bezpieczni". We wrześniu mułła Norudin Turabi, odpowiedzialny w rządzie talibów za więziennictwo, oznajmił, że władze Afganistanu przywrócą takie kary jak obcinanie rąk i egzekucje. Dodał, że nie wiadomo, czy kary takie będą wymierzane publicznie.