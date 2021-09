Koreańska Komisja Sprawiedliwego Handlu (KFTC) nałożyła grzywnę w wysokości 207 mld wonów (ok. 177 mln dolarów) na firmę Alphabet Inc., do której należy Google, twierdząc, że gigant nadużywa swojej dominującej pozycji na rynku mobilnych systemów operacyjnych.

Komisja badała Google pod kątem uniemożliwiania lokalnym producentom smartfonów używania innych systemów operacyjnych. Wykazała, że firma technologiczna wymagała od twórców urządzeń przestrzegania tzw. umowy antyfragmentacyjnej, zgodnie z którą nie mogli oni instalować na sprzęcie swojej produkcji zmodyfikowanych wersji Androida. Grzywna, którą nałożyła KFTC, jest - jak przekazała komisja - prawdopodobnie dziewiątą najwyższą w historii kraju. Kara jest kolejną porażką giganta technologicznego w Korei Południowej. Na początku września parlament uchwalił ustawę zakazującą głównym operatorom sklepów z aplikacjami - czyli m.in. Google - zmuszania programistów do korzystania z ich systemów płatności.