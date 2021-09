UE musi dążyć do większej autonomii militarnej i podjąć kroki, by lepiej przygotować się do wojskowej ewakuacji swoich obywateli, na przykład w takich sytuacjach jakie miały miejsce w Afganistanie - oświadczył w środę przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

„Moim zdaniem nie potrzebujemy kolejnego takiego wydarzenia geopolitycznego, aby pojąć, że UE musi dążyć do większej autonomii decyzyjnej i większej zdolności do działania na świecie” – powiedział cytowany przez agencję Reutera Michel podczas Forum Strategicznego w Bledzie w Słowenii. Państwa zachodnie, które starały się wydostać swoich obywateli z Kabulu po przejęciu władzy w Afganistanie przez talibów, były zależne od sił USA, gwarantujących funkcjonowanie lotniska podczas ewakuacji.