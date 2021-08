"Zostaliśmy upokorzeni. Amerykańskie imperium jest kolejnym, które - może nie upadło, ale potknęło się w Afganistanie. Przyszliśmy, walczyliśmy i wychodzimy, współpracując z wrogiem, by zapewnić, że się spakowaliśmy i wyjdziemy na czas" - powiedział, niemal powstrzymując łzy, wieloletni bliskowschodni korespondent telewizji NBC Richard Engel, komentując poniedziałkowe ogłoszenie końca amerykańskiej misji wojskowej w Afganistanie.

W podobnym tonie wypowiada się korespondent "New York Timesa" i weteran wojny Thomas Gibbons-Neff.

"Koniec najdłuższej wojny Ameryki był bezceremonialny - śmieci targane przez wiatr przez jedyny pas startowy międzynarodowego lotniska w Kabulu, Afgańczycy wałęsający się pod bramami, wciąż na próżno czekający na ewakuację, talibowie strzelający zwycięsko w nocne niebo" - pisze dziennikarz. "Afganistan po raz kolejny dokończył cykl, który wielokrotnie definiował ostatnie 40 lat przemocy i wstrząsów: po raz piąty od czasu sowieckiej inwazji w 1979, jeden porządek upadł i powstał nowy. To, co za każdym razem następowało potem, to zemsta, wyrównywanie rachunków i na końcu kolejny cykl chaosu i wojny" - dodaje.

Z kolei konserwatywny publicysta "NYT" Ross Douthat uważa, że 20-letnia wojna okazała słabość "zdolności Ameryki jako supermocarstwa, naszej misji w Afganistanie i klasy generałów, oficjeli, ekspertów i polityków, którzy podtrzymywali jej pokoleniowe wydłużenie". Douthat twierdzi, że choć prezydent Biden zasługuje na krytykę za chaotyczny koniec wojny, to głównym winowajcą są najgłośniejsi krytycy obecnego prezydenta.

"Okoliczności, w których wycofanie wojsk musiało się wydarzyć, są dewastującym oskarżeniem polityk prowadzonych przez jego trzech poprzedników, które razem kosztowały ok. 2 000 000 000 000 dol. i nie zdołały zbudować niczego w sferze politycznej lub militarnej, co przetrwałoby chociaż sezon bez dodatkowych amerykańskich pieniędzy i nadzoru wojskowego" - pisze komentator.

Komentarze redakcyjne "Washington Post" i "Wall Street Journal" skupiają się natomiast na fakcie, że po wycofaniu wojsk USA w Afganistanie wciąż pozostali obywatele USA i afgańscy sojusznicy Ameryki, którym obiecano ewakuację.

"Ameryka zostawia tysiące ludzi w Afganistanie. To moralna klęska (...) zapisana na konto nie działań wojskowego i dyplomatycznego personelu w Kabulu, (...) lecz błędów strategicznych i taktycznych, popełnionych przez Bidena i jego administrację" - twierdzi "Washington Post".

Z kolei rada redakcyjna "Wall Street Journal" pisze, że 30 sierpnia będzie "dniem okrytym hańbą".

"Ostatni amerykańscy żołnierze opuścili Kabul w poniedziałek, (...) kończąc 20-letni konflikt, ale też zmniejszając nadzieję na ucieczkę dziesiątek tysięcy afgańskich tłumaczy i innych, którzy pomogli Ameryce" - pisze konserwatywny dziennik. "Wielu z nich zostanie poddanych torturom i zabitych, razem z ich rodzinami" - dodaje.