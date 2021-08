W Zjednoczonym Królestwie grupa niezmiennie przedstawia trzy postulaty. Pierwszym jest wprowadzenie przez rząd „klimatycznego stanu wyjątkowego”. Drugim – podjęcie przez rząd wiążącego prawnie zobowiązania do obniżenia emisji dwutlenku węgla do zera (netto, co oznacza, że jakieś emisje są dopuszczalne, o ile zostaną zrównoważone za pomocą innych działań) do 2025 r. Trzecim – powołanie „zgromadzenia obywatelskiego”, które miałoby nadzorować realizację cięć w emisjach. Extinction Rebellion raczej nie wypowiada się na temat sposobów, jakie miałyby przyczynić się do redukcji.