Po drugie, polityka wobec Chin. Panuje powszechna zgoda, że Biden i jego ludzie są dziś wobec chińskiego smoka bardziej subtelni, myślą długofalowo i unikają aroganckich gestów tam, gdzie nie jest to konieczne. Ale co do zasady Biden nie tylko nie obniżył rangi globalnego konfliktu USA–Chiny, ale wręcz ją podniósł. Gdy Trump doszedł do władzy w 2016 r., przedstawiał rywalizację z Chinami przede wszystkim jako kwestie handlu i miejsc pracy. Teraz zmieniło się to o tyle, że administracja Bidena interpretuje tę rywalizację w sposób totalny. Nie chodzi już tylko o handel czy technologie, ale demokrację, wielostronne sojusze, relacje z Europą, media i wolność słowa, zieloną transformację i tuzin innych obszarów. Administracja Bidena nawet bardziej niż poprzednicy wyciąga rękę do Tajwanu, mocniej angażuje europejskie stolice i sygnalizuje wielostronne podejście do budowania antychińskich koalicji i sojuszy. W tej kwestii nie ma więc prostej alternatywy – ostrzy republikanie albo łagodni demokraci. Przeciwnie, Biden wyłącznie kontynuuje politykę Trumpa nieco bardziej zróżnicowanymi środkami.