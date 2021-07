Zwiększona skala nielegalnych przekroczeń to efekt działań białoruskich władz, które pomagają organizować kanały przerzutowe z Iraku w zemście za unijne sankcje . Wpływ na to może też mieć sytuacja w Afganistanie, skąd właśnie kończą wycofywania wojska Sojuszu Północnoatlantyckiego, a talibowie przystąpili do ofensywy. Pojawiają się doniesienia o masowych dezercjach z wojska oraz zwiększającej się szybko liczbie uciekających przed wojną. Na razie dotyczy to przede wszystkim Litwy. – Dzisiaj zawyli: ach! Białorusini ich nie chronią. Na Litwę, Łotwę i do Polski runęły tysiące nielegalnych migrantów. Żądają, byśmy ich chronili przed kontrabandą i narkotykami – narzekał Alaksandr Łukaszenka 22 czerwca.