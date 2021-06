Ale na lekcje przychodzi także coraz mniej uczniów. Transport publiczny poza Bejrutem praktycznie nie istnieje, więc libańskie rodziny same muszą się troszczyć o dowiezienie dzieci do szkoły . Wielu rodziców przestaje być na to stać. Tymczasem władze libańskie zamierzają skończyć z dopłatami do paliw, co gwarantowało dostęp do nich wielu obywatelom. Przekonują Libańczyków do zmiany środka transportu, ale nie wiadomo w zasadzie na jaki. Bank Światowy ostrzegł, że postępujący kryzys może oznaczać, że większość wykształconych Libańczyków w najbliższych latach opuści kraj w poszukiwaniu pracy za granicą. Z kolei ci, którzy pozostaną, mogą rezygnować z kształcenia swoich dzieci. Libańczycy być może będą musieli od najmłodszych lat zacząć zarabiać na utrzymanie siebie i swoich rodziców.