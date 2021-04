Biały Dom, zapowiadając europejskie tournée Bidena, dał do zrozumienia, że brytyjsko-belgijski program zostanie rozszerzony. – Wkrótce przedstawimy dalsze szczegóły podróży, łącznie z możliwymi dodatkowymi elementami – oświadczyła 23 kwietnia rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. Wcześniej słowacka „Pravda”, powołując się na amerykańskie źródła dyplomatyczne, pisała, że po wizycie w Brukseli Biden może zahaczyć o Bratysławę. Jak komentowali rozmówcy „Pravdy”, byłoby to zarazem podkreślenie roli Europy Środkowej w polityce zagranicznej jego administracji, jak i forma nagrody dla Słowacji jako państwa wyszehradzkiego, do którego praworządności nie ma zastrzeń. Dziennik spekulował, że wizyta w Bratysławie mogłaby być dobrą okazją do spotkania z Putinem.