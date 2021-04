Von der Leyen i szef Rady Europejskiej Charles Michel rozmawiali tego dnia w Ankarze z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem.

„Jako członek założyciel Rady Europy ważne jest, aby Turcja szanowała orzeczenia ETPC” - powiedział dziennikarzom von der Leyen po spotkaniu z Erdoganem.

ETPC orzekł o natychmiastowym uwolnieniu Kavali, filantropa skazanego na ponad trzy lata więzienia, oraz Demirtasa, byłego przywódcy prokurdyjskiej Ludowej Partii Demokratycznej (HDP), który przebywa w więzieniu od ponad czterech lat.

Jak dodała von der Leyen, władze Turcji wykazują zainteresowanie ponownym nawiązaniem współpracy z UE „w konstruktywny sposób”.

„Przyjechaliśmy do Turcji, aby nadać naszym stosunkom nowy impuls. (…) Szczegółowo omówiliśmy cztery obszary, w których zarówno Unia Europejska, jak i Turcja skorzystałyby na wzmocnionej współpracy” – zaznaczyła.

Jak wyjaśniła szefowa KE, pierwszy obszar dotyczy zacieśniania wzajemnych więzów gospodarczych. „Unia Europejska jest największym partnerem importowym i eksportowym Turcji, a przedsiębiorstwa europejskie są kluczowym źródłem inwestycji. Turcja, w ramach unii celnej, jest ważnym partnerem w wielu naszych kluczowych łańcuchach dostaw” – powiedziała von der Leyen.

Drugim obszarem wzmocnionej współpracy ma być dialog na wysokim szczeblu. „W dialogu na wysokim szczeblu tematem numer jeden powinna być walka ze zmianami klimatycznymi. To jest nasza wspólna troska i wszyscy już teraz wyczuwamy niebezpieczeństwo, przed jakim stoimy w związku z narastającymi zmianami klimatycznymi” – wskazała Niemka.

KE – jak powiedziała von der Leyen - zbada też sposoby zacieśnienia współpracy w zakresie kontaktów międzyludzkich i mobilności, co zostało określone jako trzeci obszar współpracy. „Udział Turcji w programach Unii Europejskiej, takich jak np. Erasmus+ czy Horizon Europe, okazał się w przeszłości bardzo cenny. I jest to współpraca, którą chcielibyśmy rozszerzyć na najbliższe lata. Uważam, że jest to korzystne dla nas dwojga” – wyjaśniła.

Czwarty obszar współpracy dotyczy uchodźców i migracji. Jak powiedziała von der Leyen, umowa UE-Turcja z 2016 roku jest nadal aktualna i przyniosła pozytywne efekty. „Dotyczy to głównie uchodźców syryjskich i przyjmujących ich społeczności w Turcji, ale odnosi się to również do zwalczania handlu ludźmi i przemytu ludzi. Dlatego oczekujemy, że Turcja dotrzyma swoich zobowiązań i wywiąże się z nich. Obejmuje to zapobieganie nielegalnym wyjazdom (na teren UE – PAP). Obejmuje również wznowienie bezzwłoczne operacji powrotów z wysp greckich do Turcji. Jest to dla nas kluczowe zobowiązanie i byłby to wielki dowód dobrej woli, że ta współpraca migracyjna działa” – wyjaśniła szefowa KE.

Von der Leyen podkreśliła też, ze Turcja musi przestrzegać międzynarodowych zasad i standardów praw człowieka, do czego zobowiązała się jako członek założyciel Rady Europy.

„Jestem głęboko zaniepokojona faktem, że Turcja wycofała się z konwencji stambulskiej. Chodzi o ochronę kobiet i dzieci przed przemocą. I to jest teraz zdecydowanie zły sygnał. Unia Europejska nigdy nie zawaha się wskazać dalszych negatywnych działań. Dotyczy to również jednostronnych działań przeciwko państwom członkowskim UE, takim jak Grecja czy Cypr. Podsumowując, chcemy iść naprzód w kierunku znacznie lepszych relacji w przyszłości. Ale jesteśmy na początku tej drogi. Nadchodzące tygodnie i miesiące pokażą, jak daleko możemy razem dojść” – podsumowała szefowa KE.