„Zgodnie z wynikami badań jego stan zdrowia został oceniony jako stabilny, zadowalający” – oświadczyła Federalna Służba Egzekucji Wyroków. „Putin opowiadał na cały kraj, że czyta moje petycje do niego. A więc żądam niezwłocznego uwolnienia mojego męża Aleksieja Nawalnego, który został nielegalnie wsadzony przez niego do więzienia dlatego, że on się boi politycznej konkurencji i chce siedzieć na tronie do końca życia” – czytamy na profilu Julii Nawalnej na Instagramie. Żona opozycjonisty nawiązała do słów prezydenta z sierpnia 2020 r., tuż po nieudanej próbie jego otrucia przez funkcjonariuszy Federalnej Służby Bezpieczeństwa. – Jak tylko żona tego obywatela zwróciła się do mnie, od razu wydałem prokuraturze polecenie, by rozpatrzyć możliwość jego wyjazdu za granicę na leczenie – powiedział wówczas Putin.