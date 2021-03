Do amerykańskiego Senatu trafił właśnie przyjęty niedawno przez Izbę Reprezentantów projekt ustawy reformującej policję. Legislację nazwano na cześć George’a Floyda, którego zabójstwo w maju ubiegłego roku wywołało protesty w całym kraju. – To był największy ruch sprzeciwu w historii Stanów Zjednoczonych, który udowodnił, że my, obywatele, nie uważamy użycia siły przez policję za rozsądne rozwiązanie – powiedziała Christy Lopez z Georgetown University.