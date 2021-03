Przypomniał o jednak, że decyzje w ramach wspólnej strategii zakupowej są podejmowane wspólnie przez KE i państwa członkowskie. Ewentualne włączenie Sputnika V do wspólnego portfolio wymagałoby takiej zgody.

Wcześniej tego dnia Europejska Agencja Leków (EMA) ogłosiła, że jej Komitet ds. Leków rozpoczął przyspieszoną ocenę (rolling review) szczepionki Sputnik V przeciw Covid-19, opracowanej przez rosyjskie Narodowe Centrum Epidemiologii i Mikrobiologii im. Gamalei.

Z kolei rzecznik KR Eric Mamer dodał, że autoryzacja szczepionki przez EMA i zgoda KE na dopuszczenie jej do rynku unijnego nie oznacza, że preparat ten będzie włączony do wspólnego portfolio zakupowego Unii.

Urzędnik KE proszący o zachowanie anonimowości oznajmił w środę, że w unijnym portfolio jest obecnie już osiem szczepionek. "Sześć zakontraktowanych, dwie w procesie dogadywania umów. Myślę, że na obecnym etapie to portfolio zamówień jest wielokrotnie większe niż potrzebujemy. Ale gdyby była taka wola państw członkowskich, to oczywiście do takich umów można przystąpić" - stwierdził dopytywany, czy KE włączy do portfolio Sputnik V.