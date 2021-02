Tymczasem w grudniu ENM wybrał Melię na nowego lidera, uznając, że postępowanie toczące się przeciw liderowi największej partii opozycyjnej odbije się większym echem za granicą niż sprawa przeciw szeregowemu politykowi. Melia przy tym prowokował sędziów. Początkowo sąd wyznaczył mu kaucję w wysokości 30 tys. lari (34 tys. zł). W odpowiedzi polityk publicznie zdjął elektroniczną bransoletkę, która miała monitorować jego miejsce pobytu, przez co sędzia zwiększył wysokość kaucji do 40 tys. lari (45 tys. zł). Opozycjonista odmówił jej zapłacenia, więc we wtorek parlament pozbawił go immunitetu, przez co można było zmienić środek zapobiegawczy na areszt.