Teraz sekretarz generalny NATO chce zmienić nieco zasady wydatkowania wśród sojuszników. – Dziś sposób zapewniania przez NATO zdolności do działań odstraszających i obronnych, jak na przykład grupy bojowe na wschodniej flance Sojuszu, program „Air Policing”, czy stałe siły morskie, jest finansowany przez państwo zapewniające dane zdolności. Więc jeśli wyślesz żołnierzy do grupy bojowej NATO na Litwie, tak jak robi to Norwegia, to Norwegia za to zapłaci. Myślę, że powinniśmy to zmienić – wyjaśniał Stoltenberg, który pochodzi z Norwegii.