– Transparentność nie oznacza patrzenia przez różowe okulary, ale także przyznanie się do tego, że jest ciężko, że są problemy – to słowa Ursuli von der Leyen , które wypowiedziała jeszcze jako minister obrony Niemiec. Po przeprowadzce do Brukseli i objęciu najważniejszego stanowiska w Unii Europejskiej przypomnienie sobie własnej dewizy chwilę jej zajęło. W szczycie problemów z dostawami szczepionek nie tylko unikała zabierania głosu publicznie, ale nawet próbowała przerzucić odpowiedzialność na innych komisarzy.