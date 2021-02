W Rosji odbyły się w niedzielę demonstracje, których uczestnicy żądali uwolnienia Aleksieja Nawalnego z aresztu i oskarżali prezydenta Władimira Putina o korupcję.

Według portalu OWD-Info do zatrzymań doszło w ponad 50 miastach, najwięcej w Moskwie (ponad 1,5 tys.) i Petersburgu (ponad 860).

Podczas niektórych zatrzymań w Moskwie i Petersburgu doszło do starć z policjantami.

W Moskwie zatrzymana została m.in. Julia Nawalna, żona Aleksieja Nawalnego. Rosyjska policja sporządziła protokół o wykroczeniu administracyjnym wobec niej; posiedzenie sądu odbędzie się w poniedziałek - podał portal MBCh Media. Nawalna została zwolniona z komisariatu.

Policja zarzuca jej naruszenie przepisów o zgromadzeniach, za co grozi kara grzywny do 20 tys. rubli (ok. 980 PLN) lub maksymalnie 15 dni aresztu administracyjnego.

Julia Nawalna została zatrzymana także w ubiegłą sobotę, podczas pierwszych protestów w obronie jej męża. Zwolniono ją z komisariatu trzy godziny później.