Efekt? Sukcesy w walce z koronawirusem pomagają wprawdzie utrzymać notowania, ale nie da się wykazać tak jednoznacznego wpływu pandemii na poparcie, jak w trakcie wiosennej fali zachorowań. Liderem wzrostów jest holenderska Ludowa Partia Wolności i Demokracji (VVD) Marka Ruttego, która zwiększyła skalę poparcia z 15,2 do 25,1 proc. To dla niej dobra wiadomość w kontekście marcowych wyborów , choć ostatni sondaż pokazał negatywny efekt skandalu socjalnego, w wyniku którego 10 tys. rodzinom niesprawiedliwie nakazano zwrot zasiłków, więc utrzymanie tego poziomu poparcia do dnia głosowania to spore wyzwanie. Holandia to przykład kraju, w którym partia rządząca zdołała utrzymać popularność zdobytą w wyniku pierwszego uderzenia pandemii, choć druga fala uderzyła go dość mocno. Wzrost poparcia VVD nastąpił między lutym a majem 2020 r.