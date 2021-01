Szef Rady Europejskiej poinformował Putina o głębokim zaniepokojeniu w UE i jej państwach członkowskich tymi wydarzeniami i wezwał do pełnego i bezwarunkowego poszanowania praw Nawalnego.

Michel - jak podały służby prasowe Rady - oświadczył Putinowi, że UE apeluje do Rosji o szybkie uwolnienie Nawalnego i kontynuowanie śledztwa w sprawie zamachu na niego z zachowaniem pełnej przejrzystości i bez dalszej zwłoki.

Przewodniczący Rady Europejskiej poinformował też Putina o zamiarze zorganizowania na marcowym szczycie UE strategicznej debaty na temat stosunków UE-Rosja.

Nawalny, jeden z liderów antykremlowskiej opozycji, został zatrzymany w niedzielę na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo tuż po przylocie z Berlina. Nakazem sądu został umieszczony w areszcie do 15 lutego. Rosyjskie służby więzienne domagają się bezwzględnego wykonania wobec niego zawieszonego wyroku, wydanego pięć lat temu. Decyzję o tym sąd podejmie 2 lutego.

Nawalny 20 sierpnia trafił do szpitala w Omsku na Syberii. Poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy i stracił przytomność. Na żądanie rodziny został przetransportowany do Berlina. 6 października 2020 roku Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) potwierdziła, że Nawalnego próbowano otruć za pomocą bojowego środka porażającego układ nerwowy Nowiczok.

Ta sama substancja została użyta w 2018 roku w Salisbury na południu Anglii przy próbie zabójstwa podwójnego agenta rosyjskiego wywiadu wojskowego Siergieja Skripala i jego córki.