Szczepionkę podano 61-letniemu Fernandezowi dzień po zatwierdzeniu przez Krajowy Urząd ds. Żywności i Technologii Medycznych (ANMAT) rosyjskiego preparatu, który ma być stosowany w Argentynie do szczepienia osób powyżej 60. roku życia.

Do tej pory zmarło w tym kraju na Covid-19 ponad 45,8 tys. osób.

Druga partia (300 tys. dawek) rosyjskiej szczepionki Sputnik V przeciwko koronawirusowi dotarła w sobotę do Argentyny, co pozwoli na zaszczepienie drugą dawką zgodnie z harmonogramem przede wszystkim pracowników służby zdrowia pracujących na pierwszej linii frontu z chorymi na Covid-19. Oczekuje się, że dalsze dawki dotrą do Argentyny pod koniec stycznia i w lutym.

ANMAT pod koniec grudnia 2020 roku zatwierdził do użytku awaryjnego szczepionkę przeciwko Covid-19 opracowaną przez koncern AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordzki. Argentyna stała się jednym z pierwszych krajów na świecie, który wydał zezwolenie na ten preparat.