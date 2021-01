"Pamiętam rozmowę z nim z 2009 roku, na samym początku prezydentury Baracka Obamy. Najważniejsze, z czym wówczas zgodziliśmy się, było to, że trzeba kontynuować proces rozbrojenia jądrowego. Powiedziałem mu: będąc senatorem, popierał pan ustalenia, które podpisaliśmy z prezydentami Ronaldem Reaganem i Georgem Bushem. Teraz trzeba uczynić kolejny krok" - wspomniał były prezydent ZSRR.

Gorbaczow przypomniał, że w 2010 roku Obama i ówczesny prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew podpisali układ Nowy START. Teraz - dodał - należy przedłużyć to porozumienie. "To jest realne, tym bardziej, że Biden opowiadał się za tym w trakcie kampanii wyborczej" - podkreślił.

"Po podpisaniu porozumienia trzeba iść dalej. Za dwa, trzy lata można by porozumieć się w sprawie większego traktatu" - dodał Gorbaczow. Jak zauważył, dziś "pojawiły się nowe rodzaje broni, trwa jakościowy wyścig zbrojeń, pojawiły się nowe zagrożenia".

Przypomniał, że w połowie lat 80. XX wieku, gdy i w ówczesnym ZSRR, i w USA mówiono, że "w relacjach z USA nic się nie uda", mimo wszystko strony kontynuowały dialog. Po sześciu latach doszło do spotkania na najwyższym szczeblu. "Potem było wiele trudności, ale utrzymywaliśmy ten kurs. I po dwóch latach podpisane zostało pierwsze porozumienie o rozbrojeniu jądrowym - traktat INF" - wskazał.

"Wniosek jest taki: trzeba od czegoś zaczynać. Nie można się od siebie odgradzać" - przekonywał były przywódca ZSRR.

Argumentował, że potrzebne są rozmowy, "aby zamiary i działania były bardziej zrozumiałe". Wyraził przekonanie, że jest możliwe ustalenie "pewnych reguł gry", a potem "można by już patrzeć, czy są one przestrzegane". "Jeśli nie są przestrzegane - to mówić o tym otwarcie, dyskutować, co jest nie tak, na czym polega problem" - proponował. Zdaniem Gorbaczowa "głos powinna mieć dyplomacja".

89-letni polityk wypowiadał się dla agencji TASS w środę, w dniu zaprzysiężenia Joe Bidena na prezydenta USA.

Nowy START wszedł w życie w lutym 2011 roku. Zakłada znaczną redukcję pocisków i głowic nuklearnych po obu stronach. Pozwala też na 18 inspekcji obiektów wojskowych rocznie. Układ, który jest teraz jedynym pozostającym w mocy porozumieniem między Rosją i USA dotyczącym ograniczenia zbrojeń, wygaśnie w lutym 2021 roku, jeśli strony nie uzgodnią jego przedłużenia.