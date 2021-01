I nie wydaje się, by w najbliższym czasie się tym specjalnie zajmował. Na głowie będzie miał inne sprawy. Bo choć Armin Laschet przekonał ponad 520 delegatów, to jednak prawie 470 innych zagłosowało za bardziej konserwatywnym Merzem, który opowiadał się za skrętem w prawo . Mimo zapewnień, że teraz wszyscy będą wspólne pracować, to podział jest widoczny. A pracować jest nad czym, bo 2021 r. to za Odrą rok wyborów. Już 14 marca odbędą się wybory regionalne w Badenii-Wirtembergii oraz Nadrenii-Palatynacie, z kolei w czerwcu w Saksonii. 26 września będzie wielka kumulacja – m.in. wybory parlamentarne, oraz regionalne w Meklemburgii i Turyngii. Tak więc to w ciągu najbliższych miesięcy wyborcy zdecydują, kto za Odrą w najbliższych latach będzie na najwyższych stanowiskach państwowych. Chadecka koalicja CDU-CSU zdecydowanie prowadzi w sondażach wyborczych do Bundestagu i ma ok. 35 proc. poparcia, ale to jest w pewnym stopniu powiązane personalnie z popularnością Angeli Merkel, która naszych sąsiadów dosyć sprawnie prowadzi przez kryzys pandemiczny.