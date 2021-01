Francuskie władze sanitarne (HAS) dopuściły na wewnętrzny rynek szczepionkę na Covid-19 wyprodukowaną przez firmę Moderna - podaje w piątek AFP. To druga, po preparacie firm Pfizer i BioNTech, szczepionka zatwierdzona we Francji.

Preparat opracowany przez Modernę "może być używany dla osób powyżej 18. roku życia, w tym osób starszych, ze względu na jej efektywność i satysfakcjonujący poziom tolerancji (dla tego preparatu)" - ogłosił HAS. W środę lek Moderny został zaaprobowany przez Europejską Agencję Leków (EMA) i Komisję Europejską. Szczepionkę przeciw Covid-19 wyprodukowaną przez firmy Pfizer i BioNTech HAS zatwierdził we Francji jako pierwszą, 25 grudnia. Wcześniej preparat ten również został dopuszczony do użytku przez EMA i KE. Wielka Brytania: Szczepionka firmy Moderna przeciw Covid-19 dopuszczona do użytku Zobacz również HAS dopuścił preparat Pfizera i BioNTech do użytku dla osób powyżej 16. roku życia. Akcja szczepień we Francji objęła najpierw grupy najwyższego ryzyka, czyli personel medyczny i osoby starsze bądź obciążone poważnymi chorobami. Kampania rozpoczęła się we Francji 27 grudnia.