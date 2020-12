Przed listopadowymi wyborami prezydenckimi służby USA zapewniały, że podjęły działania, by zapobiec próbom wpływania przez zagranicznych, głównie rosyjskich, hakerów na decyzje Amerykanów. Szef klubu republikańskiej większości w Senacie Mitch McConnell ogłosił, że władze dadzą 500 mln dol. na ochronę wyborów przed atakami w sieci. Przy czym Donald Trump był zdania, że dodatkowe zabezpieczenia nie są potrzebne, a system działa idealnie. Jednak wiele danych wskazywało na to, że jest wręcz przeciwnie, a Kreml szykuje się do sabotażu. Według byłego szefa CIA Johna Brennana rząd USA nie zrobił „prawie nic”, aby zabezpieczyć się przed cyberatakami także w czasie poprzednich wyborów do Kongresu w 2018 r. „Stoimy na bombie zegarowej” – ostrzegał w CNN.