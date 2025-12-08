W strategii dużo uwagi poświęcono Europie, która – według autorów – stoi w obliczu „wymazania cywilizacyjnego” i musi zmienić swój kurs. Waszyngton wskazuje, że problemy Starego Kontynentu obejmują „działania UE podważające wolność polityczną i suwerenność, polityki migracyjne przekształcające kontynent, cenzurę wolności słowa i tłumienie opozycji politycznej (...) oraz utratę tożsamości narodowych”. „Jeśli obecne trendy się utrzymają, kontynent stanie się nierozpoznawalny w ciągu 20 lat lub szybciej” – napisano.

Przedstawiciele administracji Donalda Trumpa podkreślają, że polityka USA powinna obejmować „opór wobec obecnej trajektorii Europy”, umożliwić kontynentowi „przejęcie głównej odpowiedzialności za własną obronę” oraz „otwarcie europejskich rynków na amerykańskie towary i usługi”.