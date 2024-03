Gościem Agnieszki Burzyńskiej jest Michał Wójcik wiceminister sprawiedliwości w latach 2016 – 2020, polityk Suwerennej Polski.

Jak czuje się Zbigniew Ziobro?

Jak widzieliśmy na konferencji prasowej, która odbyła się przed domem Pana Ministra Ziobro. Jest bardzo schorowany, jest w bardzo ciężkim stanie. Walczy o życie. Ze względu na sytuację zdecydował się przyjechać do swojego domu i odpowiedzieć nawet na pytania dziennikarzy - powiedział Michał Wójcik, polityk Suwerennej Polski.

Skąd to oburzenie na przeszukanie domu Zbigniewa Ziobry?

Chodzi o to, że złamano przepisy procedury karnej. Mówią o tym, że przeszukanie bez wiedzy osoby, do której należy lokal, jest możliwe tylko w przypadku niecierpiącym zwłoki, a to nie był taki przypadek - zaznaczył polityk.

Więcej w materiale wideo.