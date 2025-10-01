1 października rozpoczął się nowy rok akademicki 2025/2026.

Pytany o największe wyzwania na ten czas wiceminister Gzik wymienił: przeprowadzenie ewaluacji (czyli oceny jednostek naukowych) oraz wypracowanie nowych zasad na kolejny okres, kolejną edycję IDUB (program Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza), nowelizację ustawy o Polskiej Akademii Nauk, wprowadzenie e-dyplomu, realizację budowy i modernizacji akademików z Funduszu Dopłat oraz mniejsze sprawy realizowane w ramach tzw. pakietu deregulacyjnego.

Z kolei nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0 lub ustawa Gowina) to kwestia kolejnego roku akademickiego – zapowiedział. - Rozważania dotyczą między innymi priorytetów naukowych państwa, modelu zarządzania uczelnią, silnej roli rektora oraz skutecznej roli kontrolnej rady uczelni. Wiele miejsca w dyskusji zajmuje polityka kadrowa, awanse zawodowe oraz uelastycznienie przepisów o zamówieniach publicznych – wskazał wiceminister.

Marek Gzik przyznał, że nowela ta nie będzie rewolucją. – Można powiedzieć, że reforma wicepremiera Gowina w 2018 roku na przestrzeni ostatnich 30 lat była pewnego rodzaju rewolucją. Dzisiaj widzimy, że część tych przepisów, które uległy zmianie, jest dobra, a część – zła. Dlatego w tej kadencji przede wszystkim chcemy skorygować niedoskonałości tej ustawy, a dopiero później można pójść w bardziej pogłębioną reformę – powiedział.

- Środowisko nie potrzebuje żadnych rewolucji, środowisko raczej potrzebuje takiego mądrego wsparcia, spokoju i oczywiście poprawy kwestii finansowej – dodał wiceminister nauki.

Agnieszka Kliks-Pudlik (PAP)

