Sobotnie manifestacje nie miały wiele wspólnego z debatą o migracji. Były za to największym jednorazowym przejawem nienawiści w historii III RP. W dodatku doszło do nich pod patronatem partii aspirującej do współtworzenia rządu w 2027 r.

Zawsze można powiedzieć, że organizatorzy nie mieli wpływu na to, jaki element przyjdzie na wiece. I że to nie posłowie skandowali hasła w rodzaju „Polska cała tylko biała” (i inne, bardziej wulgarne). Tyle że politycy skrajnej prawicy świadomie podgrzewają nastroje społeczne wymierzone w cudzoziemców. Najlepszą podbudowę teoretyczną zapewnił poseł Konfederacji Konrad Berkowicz, mówiąc w Tok FM, że „ksenofobia jest ważnym elementem naszej wspólnoty narodowej” i należy ją „pielęgnować”, ponieważ jest „warunkiem zdrowej wspólnoty”. Nie bardzo wiem, zgodnie z jaką chorą definicją zdrowa wspólnota to taka, która dopuszcza ataki na ludzi z innym paszportem. Kto sieje ksenofobiczny wiatr, ten zbiera praktyczną burzę.