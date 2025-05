Merz złożył we wtorek przysięgę w Bundestagu. Wcześniej parlament wybrał lidera CDU na kanclerza, a prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier wręczył mu akt nominacji. Merz dopiero w drugim podejściu uzyskał wymaganą większość w Bundestagu. W pierwszym głosowaniu, przed południem, nieoczekiwanie dostał tylko 310 głosów, 18 mniej, niż liczą kluby tworzące koalicję rządową. Premier Tusk pogratulował Merzowi wyboru na kanclerza Niemiec, dodając: "do zobaczenia jutro w Warszawie".

Rozmowa Tusk-Merz - czego będzie dotyczyć?

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, w środę o godz. 18 premier Tusk powita Merza w kancelarii premiera. Następnie obaj politycy odbędą rozmowę w cztery oczy, a ok. godz. 18.30 wystąpią na wspólnej konferencji prasowej. Ok. godz. 19 zaplanowano spotkanie delegacji obu krajów.

CIR podało, że politycy omówią kwestie dotyczące współpracy dwustronnej oraz tematy z bieżącej agendy UE i agendy międzynarodowej. Rozmowa będzie dotyczyć także zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i obrony.

CIR wskazało, że wizyta kanclerza Merza w Warszawie tuż po objęciu przez niego urzędu to realizacja jego wcześniejszych zapowiedzi dotyczących pierwszych wizyt zagranicznych. W kwietniu Merz powiedział w rozmowie z "Bild", że po zaprzysiężeniu najpierw uda się do Paryża, aby spotkać się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, a także bardzo szybko do Warszawy, aby spotkać się z Tuskiem.

Tuż przed wizytą w Warszawie Merz spotka się z prezydentem Francji w Paryżu. Wspólne spotkanie potwierdził we wtorek na X Macron, gratulując nominacji. "Do zobaczenia jutro w Paryżu" - napisał Macron, podkreślając, że od nich obu zależy przyspieszenie europejskiej agendy na rzecz suwerenności, bezpieczeństwa i konkurencyjności.