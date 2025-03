Ministra zdrowia Izabela Leszczyna przekazała trzecią wersję projektu reformującego szpitalnictwo do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. BGK zaś poinformował, że obecnie trwają uzgodnienia międzyresortowe w sprawie instrumentów finansowych dla szpitali. MZ chce wzmocnić system szpitalny m.in. przez "konsolidację zasobów" i "racjonalizację kosztów szpitali".

Sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Marek Wójcik w rozmowie z PAP zaznaczył, że w projekcie przekazanym przez minister Leszczynę nie ma narzędzi finansowych wprost wspierających restrukturyzację szpitali. Według Wójcika mechanizmy pozwalające szpitalom na uzyskanie pieniędzy na restrukturyzację znajdą się albo w programie BGK, albo w osobnym projekcie ustawy. Dodał, że samorządy otrzymały informacje, że rozwiązanie miałoby być gotowe w czerwcu.

PAP zapytała BGK, na jakim etapie jest opracowanie instrumentów finansowych dla zadłużonych szpitali w związku z reformą szpitalnictwa oraz czy zostaną one przedstawione w formie programu BGK. Dyrektorka Biura Prasowego i Relacji Zewnętrznych Banku Gospodarstwa Krajowego Anna Czyż poinformowała PAP, że jeszcze nie ma decyzji. "Obecnie trwają uzgodnienia międzyresortowe w sprawie instrumentów finansowych w związku z reformą szpitalnictwa. Nie mamy wpływu na zakres zapowiadanej reformy systemu ochrony zdrowia ani na terminy, w których te rozwiązania zostaną przedstawione" - zaznaczyła.

MZ chce wzmocnić system szpitalny przez "konsolidację zasobów" i "racjonalizację kosztów szpitali". Resort zdrowia zaznaczył, że obecnie kadry medyczne, sprzęt i infrastruktura nie są wykorzystywane efektywnie. Po zmianach ma się zmniejszyć liczba szpitali, które utrzymują stałą gotowość do udzielania świadczeń w trybie ostrym. Szpitalne świadczenia zabiegowe mają się koncentrować w ośrodkach z większym doświadczeniem i potencjałem kadrowym.

Według przedstawionej w lipcu ub. roku koncepcji MZ reformy systemu ochrony zdrowia, szpitale niestabilne finansowo lub niezgodne z mapami świadczeń miały liczyć na celowane środki w ramach "procesów transformacji", preferencyjne punkty w konkursach na dostosowanie się do "map świadczeń" i zmianę profilu działalności oraz na instrumenty Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Zapowiadany "doraźny pakiet wsparcia" szpitala zakładał m.in. zamianę zobowiązań wymagalnych (określonych na dzień 1 lipca 2024 r.) w kredyt długoterminowy udzielony przez BGK. Z kolei długoterminowy pakiet wsparcia zakładał mechanizm warunkowego oddłużenia szpitali. W koncepcji resortu zdrowia dług miał być zamieniony na dziesięcioletni kredyt w BGK poręczony przez podmiot tworzący. Zgodnie z koncepcją miał on być umarzalny w wysokości jednej dziesiątej co roku przez 10 lat pod warunkiem, że szpital realizuje program naprawczy i się bilansuje.