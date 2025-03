Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że w Wojsku Polskim powstaje Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji. Zapewnił, że dla polskiego rządu sprawy cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i inwestycji w najnowocześniejsze technologie są absolutnym priorytetem.

Szef MON w poniedziałek w Dowództwie Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie wziął udział w odprawie dotyczącej sztucznej inteligencji w Siłach Zbrojnych RP.

Podczas późniejszej konferencji prasowej Kosiniak-Kamysz podkreślał, że aby dobrze chronić Polskę, trzeba inwestować w bezpieczeństwo na różnych poziomach. "Musimy być odporni, szczególnie dezinformacja jest niebezpieczna, jest jedną z najsilniejszych broni jaka jest dzisiaj używana" - zaznaczył szef MON.

Zapewnił, że dla polskiego rządu sprawy cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i inwestycji w najnowocześniejsze technologie są absolutnym priorytetem. "To są nasze zadania główne" - oświadczył.

Strategia rozwoju sztucznej inteligencji w MON

Kosiniak-Kamysz przypomniał, że MON przyjęło strategię rozwoju sztucznej inteligencji do 2039 roku, a najbliższe pięć lat będzie kluczowym czasem dla pozycji Polski. Zaznaczył, że stworzenie Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji jest jednym z elementów rozwoju tej strategii. Zaznaczył, że Centrum to powstaje w ramach Dowództwa Komponentu Ochrony Cyberprzestrzeni, który jedną z najbardziej rozwiniętych tego typu jednostek w NATO.

Szef MON zwracał też uwagę, że za kilka lat żadna armia nie będzie w stanie funkcjonować bez sztucznej inteligencji. "Mamy tego pełną świadomość (...), wiemy dobrze, że bez implementacji dzisiaj sztucznej inteligencji nie będzie możliwości szkolenia żołnierzy, podejmowania decyzji, działań o charakterze logistycznym oraz prowadzenia operacji, zarządzania polem walk" - mówił.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk podkreślał, że Polska ma jedne z najnowocześniejszych cyberwojsk w całym NATO, a powstanie Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji, to "kolejny krok do budowania naszego bezpieczeństwa".

Dodał, że średnio w roku dochodzi do 5 tys. ataków na sieci wojskowe w Polsce. "Statystycznie co dwie godziny jest jakiś atak na polskie sieci wojskowe i polscy żołnierze bronią nas przed tym, przed ujawnieniem wrażliwych informacji, przed skompromitowaniem naszych sieci wojskowych. To jest dzisiaj kluczowe zadanie" - wskazał Tomczyk.

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni - jak podaje MON - to specjalistyczny komponent sił zbrojnych odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa w kolejnej domenie operacyjnej jaką jest - obok wody, lądu, powietrza i przestrzeni kosmicznej - cyberprzestrzeń.

"Wojska Obrony Cyberprzestrzeni posiadają zdolności do realizowania pełnego spektrum działań - od obronnych, przez rozpoznawcze po ofensywne. Dowództwu Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni podporządkowane są jednostki poziomu taktycznego. Dowództwo odpowiada również w resorcie obrony narodowej za kluczowe obszary związane z kryptologią, cyberbezpieczeństwem oraz budową i eksploatacją systemów IT" - wskazał resort obrony.