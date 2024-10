Daron Acemoglu, Simon Johnson i James A. Robinson otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii za „badania nad tym, jak instytucje społeczne wpływają na dobrobyt państw”. „Społeczeństwa o słabych rządach prawa i instytucjach, które wykorzystują swoją ludność, nie generują wzrostu ani zmian na lepsze. Badania laureatów pomagają nam zrozumieć dlaczego” – wskazuje komitet noblowski. Podkreślając przy tym ogromną przepaść między zamożnymi gospodarkami i tymi, które się rozwijają. „Obecnie najbogatsze 20 proc. państw jest ok. 30 razy bardziej zamożne niż najbiedniejsze 20 proc. państw” – czytamy w uzasadnieniu.

Zdaniem komitetu laureaci pomogli wyjaśnić, w jaki sposób systemy polityczne i gospodarcze wprowadzone przez europejskie potęgi kolonizatorskie do dziś odgrywają kluczową rolę w utrwalaniu tych dysproporcji.

Jakob Svensson, profesor ekonomii w Instytucie Międzynarodowych Studiów Ekonomicznych Uniwersytetu Sztokholmskiego, powiedział podczas konferencji prasowej, że Acemoglu, Johnson i Robinson są „pionierami w zakresie wprowadzania nowych podejść, zarówno empirycznych, jak i teoretycznych, które znacznie poprawiły nasze zrozumienie globalnych nierówności”. – Pytanie, dlaczego różnice między biednymi i bogatymi narodami są tak trwałe, nie jest nowe, ale pozostaje jednym z najpilniejszych w naukach społecznych – dodał.

Acemoglu i Robinson już w 2012 r. napisali popularną książkę „Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty”, która bada korzenie nierówności i wyjaśnia, dlaczego niektóre kraje z powodzeniem zdobywają bogactwo i wpływy, a inne pozostają w tyle. ©℗