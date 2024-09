IMGW podało aktualne ostrzeżenia hydrologiczne (poniedziałek 16.09 o godz. 9.36). W których częściach kraju obserwowane jest wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych, a gdzie wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych? Sprawdź, czy okolice twojego miejsca zamieszkania są bezpieczne.

Jaka jest aktualna sytuacja w Polsce? W których regiony kraju są wciąż zagrożone powodzią? IMGW wydało najnowsze ostrzeżenia.

Nowe ostrzeżenia hydrologiczne IMGW i prognoza pogody

IMGW przekazało nowe ostrzeżenia hydrologiczne. Jak widzimy na mapie, najwyższy stopień zagrożenia dotyczy terenów Dolnego Śląska. Według prognozy pogoda ma się poprawić i w bieżących tygodniu przewidywane sumy opadów będą niższe niż w ubiegłym.

Alert dla mieszkańców woj. dolnośląskiego i opolskiego

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przesłało alerty mieszkańcom woj. dolnośląskiego i opolskiego, w których apeluje o picie butelkowanej wody:"Uwaga! Na zalanym terenie pij tylko wodę butelkowaną. Aktualne informacje dotyczące studni i przydatności wody kranowej do spożycia uzyskasz w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej".

Jak podał Główny Inspektorat Sanitarny, na terenach dotkniętych powodzią mogą wystąpić problemy z dostępem do wody pitnej. Najlepiej korzystać z wody butelkowanej. Woda kranowa może nie nadawać do spożycia albo może być zdatna do spożycia tylko po przegotowaniu. Po ustąpieniu powodzi niezbędne będą dezynfekcja studni i badania wody.