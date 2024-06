Wyzwania w erze niepokoju, przyszłość Unii Europejskiej i Polski, rozwój sztucznej inteligencji, granice zielonej rewolucji i równouprawnienie – to niektóre z tematów, które zostaną poruszone podczas Horizon CEE’24. Liderzy świata biznesu, polityki i nauki spotkają się 10 czerwca 2024 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Horizon CEE’24 to platforma strategicznej debaty o przyszłości rozwoju Polski w najbliższych dziesięcioleciach i wyzwaniach w zakresie biznesu, gospodarki, technologii, a także pozycji w Unii Europejskiej i bezpieczeństwa geopolitycznego.

Podczas wydarzenia idee i strategie łączą się, tworząc wizję przyszłości, a uczestnicy prognozują, jaką drogą podążą liderzy w erze niepokoju i dynamicznych zmian. To nie tylko przestrzeń do debaty, lecz także pole inspiracji do kształtowania nowoczesnych modeli oraz adaptacji do nowej rzeczywistości. Wstęp na wydarzenie jest możliwy tylko z zaproszeniami.

Świat w erze niepokoju

W obliczu niestabilnej sytuacji geopolitycznej na świecie, w tym wojny w Ukrainie, na Bliskim Wschodzie i rosnącej dominacji Chin, podczas Horizon CEE’24 nie zabraknie dyskusji o związanych z tym wyzwaniach i szansach. W tym roku przypadały25-lecie członkostwa Polski w NATO i 20-lecie obecności Polski w Unii Europejskiej. Czy strategiczne sojusze zapewnią nam bezpieczeństwo? Jak wykorzystać niepewność obecnych czasów do wzmocnienia naszej pozycji na arenie międzynarodowej? Odpowiedzi będą szukali eksperci podczas panelu „Świat w erze niepokoju: szanse i wyzwania naszego bezpieczeństwa”, którymi będą m.in. płk rez Piotr Gąstał - Ekspert, były dowódca jednostki specjalnej "GROM", Wojciech Brochwicz - Zastępca Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji MSWIA, Jacek Bednarz - Alioth Foundation oraz Agnieszka Filipiak – zastępczyni redaktorki naczelnej „Forbes Women”

Jaki kształt UE i udział Polski

Rosnąca pozycja Chin, konflikty zbrojne i zmiany układów sił stawiają również pytanie o kierunek, w jakim należy kształtować politykę UE w kontekście kryzysów i bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia są też wyzwania związane z polityką wewnętrzną Wspólnoty – jak głęboka powinna być integracja i jak zachować tożsamość narodową poszczególnych państw? W jaki sposób Polska powinna kształtować swoją politykę wobec Unii? Te wątki podczas panelu „Polska w UE: Wyzwania nowej rzeczywistości” analizować będą Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, dr hab. Leszek Balcerowicz, prof. SGH - Ekonomista, były wicepremier i minister finansów, prof. nadzw. dr hab. Tomasz Siemiątkowski, prezes Głuchowski Siemiątkowski Zwara Adwokaci i Radcowie Prawni Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki oraz Maciej Zakrocki – dziennikarz, TVP INFO.

Co dalej ze sztuczną inteligencją

Uczestnicy Horizon CEE’24 będą diagnozować także szanse i wyzwania związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Czy AI zrewolucjonizuje rynek pracy? Czy w perspektywie najbliższych lat świat poradzi sobie z wyzwaniami, które tworzy sztuczna inteligencja? Jakie korzyści i zagrożenia niesie jej rozwój z perspektywy zarządzających największymi polskimi i zagranicznymi organizacjami? M.in. te pytania padną podczas panelu „AI: Ewolucja czy rewolucja?”, a usłyszą je Filip Konopczyński, ekspert ds. regulacji i polityk sztucznej inteligencji, Ligia Kornowska, lekarka, prezeska zarządu Data Lake i fundacji Podaruj Dane, Konrad Howard - Współzałożyciel i CTO/CPO/CIO w „Booksy”, Sylwia Czubkowska, wieloletnia dziennikarka ekonomiczna i technologiczna takich tytułów jak „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Gazeta Prawna” i „Przekrój”, prowadząca podcast „Techstorie" w radiu Tok FM.

Na drodze do równouprawnienia

„Równouprawnienie: Czy jesteśmy na drodze do równości?”, to kolejny ważny temat, który zostanie poruszony podczas Horizon CEE’24. Wiele organizacji nadal boryka się z wyzwaniami związanymi z różnicami płacowymi, brakiem reprezentacji kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz dyskryminacją ze względu na płeć. Jakie działania należy podjąć, aby skutecznie rozwiązać wyzwania związane z równouprawnieniem? Czy parytety to skuteczna droga do osiągnięcia celu? Swoją wiedzą i doświadczeniem w tym temacie podzielą się Karolina Wójcik, dyrektorka zarządzająca w SWPS Innowacje, doradczyni prezesa Pracodawców RP, Joanna Burnos, założycielka LEADERIS Institute, ekspertka Team Europe Direct i dyrektorka Western Balkans Women’s Academy BAZA oraz Paula Pul, współzałożycielka LAWMORE, współorganizatorka MEET HER.

Miasta przyszłości

Smart Cities to nie tylko wykorzystanie danych i technologii w różnych obszarach funkcjonowania miasta, ale też tworzenie bardziej zrównoważonej, efektywnej i przyjaznej dla mieszkańców przestrzeni w celu poprawy ich bezpieczeństwa i jakości życia. Jakie korzyści oraz wyzwania niesie ze sobą ta transformacja? Jak skonstruować nowe modele finansowania miast przyszłości? W dyskusji na ten temat wezmą udział Wojciech Trojanowski, członek zarządu STRABAG Sp. z o.o., dr hab. Krzysztof Zamasz - Dyrektor Handlowy Grupy Veolia w Polsce, Wiceprezes Zarządu, Andrzej J. Kozłowski - Prezes Zarządu EMITELoraz dr hab. Adam Czerniak - Dyrektor ds. badań w Centrum Analitycznym Polityka Insight, prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz – była prezydentka Warszawy.

Kultura i sztuka a technologie i społeczeństwo

Sztuka coraz częściej pełni dziś rolę edukacyjną. Jak powinna wyglądać kwestia dostępności, demokratyzacji kultury i roli sztuki w społeczeństwie? Jak technologia staje się nośnikiem sztuki i w jaki sposób to połączenie wpływa na jej popularyzację? Czy wspieranie sztuki przez państwo powinno być działaniem strategicznym? O tym rozmawiać będą: Ewelina Antonowicz, prezeska i współzałożycielka polskiego oddziału Fashion Revolution, współzałożycielka Sustainable Fashion Institute, Maja Michalak, założycielka firmy „Poza Ramami”, Justyna Szylman, dyrektorka Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki, Stanisław Trzciński, CEO STX Music Solutions, Małgorzata Nitner, dyrektor Departamentu Sprzedaży DESA Unicum. „Sztuka dla sztuki, czy sztuka dla każdego?” – to tytuł tego panelu.

Dylematy zielonej rewolucji

„Czy zielona rewolucja ma granice?” – tak brzmi kolejne kluczowe pytanie i zarazem hasło dyskusji. Na przestrzeni ostatnich lat klimat znalazł się na podium jeśli idzie o kluczowe, strategiczne wyzwania współczesnego świata. Czy możliwe jest tworzenie biznesu całkowicie neutralnego dla klimatu? Czy firmy mogą kontynuować zieloną rewolucję, utrzymując jednocześnie stabilność ekonomiczną i konkurencyjność? Czy konsumenci i społeczeństwo są gotowi zaakceptować wyższe koszty produktów związane z zielonym biznesem? Swoją perspektywę w tej sprawie przedstawią dr inż. Krzysztof Okrent, dyrektor Działu Badań i Rozwoju w KGHM Zanam S.A., Agata Frankiewicz, CEO & Founder Dekoeko.com, Katarzyna Wszoła – dyrektor ds. innowacji w Grupie Veolia Energia Polska oraz Karolina Jędrzejewska – dziennikar,a Polsat News.

Sport + Biznes

„Sport + Biznes: Gra o emocje i nowe sposoby budowania wartości” – tak brzmi temat kolejnej dyskusji. Sport to już nie tylko transmisje wydarzeń w telewizji i wpływy ze sprzedaży biletów. Obecnie coraz częściej staje się także dochodowym nośnikiem treści i budowania rzeczywistości, którą zainteresowane są największe platformy streamingowe i social mediowe na świecie. m.in. o tym, gdzie powinna być granica komercjalizacji sportu, aby nie zatracić autentyczności sportowej rywalizacji i towarzyszących jej emocji, mówić będą Łukasz Łazarewicz, prezes i współzałożyciel BETFAN, Michał Szolc, prezes i założyciel klubu Dziki Warszawa, Artur Popko, prezes i założyciel Polskiej Ligi Siatkówki, Paweł Wojtala, były piłkarz polskiej kadry i członek zarządu PZPN, a dyskusję poprowadzi Grzegorz Stańczyk – ekspert ds. marketingu sportowego.

Partnerami Horizon CEE’24 są: STRABAG, Emitel, Veolia, Rockbridge, Betfan, KGHM Zanam, Polska Liga Siatkówki, Volley Land, DESA Unicum, Jet Line, Mais Group, Dziki Warszawa, Szybka Kolej Miejska. Patronat merytoryczny sprawują: Pracodawcy RP, SWPS Innowacje, Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Alioth Foundation. Patronatu honorowego udzieliły Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Centrum Nauki Kopernik, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Wojewoda Mazowiecki, Uniwersytet SWPS, Akademia Leona Koźmińskiego oraz Stowarzyszenie Prawników Prawa Energetycznego. „Dziennik Gazeta Prawna”, Gazeta Wyborcza, PAP MediaRoom, TVP INFO oraz SportMarketing.pl objęliwydarzenie patronatem medialnym.

TO